世界最醜汪星人 「戽斗」英國鬥牛犬奪冠

9歲英國鬥牛犬「Zsa Zsa」，勇奪今年世界最醜狗大賽冠軍。（法新社）

2018-06-24 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山灣區當地時間23日晚間舉行世界最醜狗大賽，由9歲的英國鬥牛犬「Zsa Zsa」奪冠，將獲得1500美元（約4.5萬新台幣）獎金。

綜合外媒報導，世界最醜狗大賽已邁入第30年，在這場每年一度的比賽中，汪星人於紅毯上展現自己的不完美之處，有些狗狗無毛、有些狗狗的舌頭垂嘴外。

「Zsa Zsa」成功擊敗多名選手奪冠，「Zsa Zsa」舌頭過長，老是垂在嘴外，牠還有戽斗臉、O型前肢，因此受到評審青睞。根據大賽資料，牠的主人、來自明尼蘇達州阿諾卡（Anoka）布蘭納德（Megan Brainard）在寵物網站發現並領養牠。

「Zsa Zsa」的手下敗將包括中國冠毛犬和臘腸犬的混種狗、毛皮極度皺褶的混種鬥牛犬，以及一隻叫「Wild Thang」的獅子狗（又稱北京狗）。

去年的冠軍是一隻57公斤重的3歲那不勒斯母獒犬「瑪莎」（Martha），一臉鬆垮橫肉。

世界最醜狗大賽冠軍「Zsa Zsa」舌頭過長，老是垂在嘴外。（歐新社）