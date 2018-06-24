川金會後新氣象！白宮掛滿川金合照 北韓不見反美文宣

日前美國白宮西廂辦公室的牆上，掛滿了美國總統川普與北韓領導人金正恩的合照。現又發現南北韓非軍事區（DMZ）北韓一側的紀念品店內，著名反美的文宣禮品均不見蹤影。顯示兩人正互相釋出善意，為新關係進行努力。（美聯社）

2018-06-24 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕川金會後美朝展現新關係，先是傳出日前美國白宮西廂辦公室的牆上，掛滿了美國總統川普與北韓領導人金正恩的合照。現又發現南北韓非軍事區（DMZ）北韓一側的紀念品店內，著名的反美文宣禮品均不見蹤影。顯示兩人正互相釋出善意，為新關係進行努力。

據《路透社》報導，在中國的青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）導遊比爾德（Rowan Beard）表示：「在川金會結束的三天後，我們的旅行團注意到，在禮品店出售的東西變了。他們把重點從反美主義轉移到改善農業、體育和推動當地經濟。」

由於北韓過去的禮品以反美特色聞名，但現在關於農業和科學的主體卻越來越多。比爾德強調：「這不僅出現在DMZ，就連平壤境內過去隨處可見的反美海報都被撤下了。」比爾德驚訝，這是工作5年來首見的奇景。

1950年6月25日韓戰爆發，美朝關係降至冰點，北韓甚至每年都會舉行大規模閱兵、演習，或發行反美紀念郵票等活動。直到如今川金兩人會談互動，兩地裝飾、文宣品等改變都透露出新關係、新氣象。