訪日遊客大增 今年前5月已破1300萬 中國成長近3成

日本官方20日指出，2018年1月至5月期間造訪日本的遊客數已達到1300萬以上人次，此速度前所未見，當中從台灣訪日的遊客數為全體遊客的第3名。圖為日本北海道登別尼克斯海洋公園的企鵝遊行。（即時新聞攝）

2018-06-24 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本官方20日指出，2017年整年的訪日遊客共有2869萬人次，2018年1月至5月期間造訪日本的遊客數已達到1300萬以上人次，此成長速度前所未見，當中，從台灣訪日的遊客數為全體遊客的第3名。

根據《日經中文網》報導，日本國家旅遊局發布數據指出，2018年初至5月底止，蒞臨日本遊客以中國客為最多，其次是南韓，台灣位居第3；就5月而言，中國觀光客單月66.86萬人次，比去年同期增長29.3%，南韓5月造訪日本的遊客較去年同期多出14.6%，台灣增加8%。

除亞洲國家外，數據也顯示歐洲與美洲國家的訪日遊客都比去年同期大幅增加，日本觀光廳長官田村明比古認為，這代表各國民眾到日本觀光的概念都正在提升，2018年的旅日遊客人次可望突破3000萬大關，希望2020年前，訪日遊客能創下4000萬人次的理想境界，為日本經濟創造達8兆日元（約台幣2.2兆元）的消費量。