兒童肥胖問題嚴重 英國經濟付出百億元代價

英國公醫制度每年要付出50億英鎊（約2056億元台幣）治療兒童肥胖所引發的相關疾病。（歐新社）

2018-06-24 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕根據統計，因兒童肥胖問題，英國經濟每年要付出270億英鎊（約1.1兆元台幣）的代價，而英國公醫制度（NHS）更要付出50億英鎊（約2056億元台幣）治療相關疾病。政府為減少龐大的經濟代價，將擬定計畫，誓言在2023年前將肥胖兒童人數減半。

綜合外媒報導，英國每年為兒童肥胖問題需付出上百億英鎊的代價，為了減少兒童肥胖比例，政府將研擬計畫削減兒童消費力（pester-power），例如：禁止店家在櫃台或入口處展示垃圾食物、禁止推出買一送一優惠、禁止垃圾食物的廣告在晚上9點後播出、要求甜食製造商降低產品中20%的糖含量等。

而英國衛生大臣杭特（Jeremy Hunt）指出，避免兒童接觸不健康的飲食幾乎不可能，但讓這些孩童的父母能做出較健康的選擇是政府的責任。英國零售聯盟發言人也表示，業者能理解當前英國正面臨嚴重的肥胖問題，並願意為了國民的健康一起努力。

據統計，英國4～5歲學齡前兒童中，有22%屬於肥胖，但到了小學時就增加到34%，此外，10～11歲的兒童中，有4%屬於嚴重肥胖。