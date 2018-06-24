諾魯難民被澳洲送來台灣就醫 讚醫療品質卻有這隔閡...

2018-06-24 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲媒體披露，澳洲政府與台灣簽署秘密備忘錄，澳洲政府可把安置在諾魯共和國需要緊急醫療的諾魯難民轉診來台，我外交部今（24日）則證實，至今已提供10多名病患完善有效的醫療照護。這些在台就醫的難民雖稱讚台灣醫療品質優良，但也表示，在接受治療過程與醫療人員有語言上的隔閡，擔心會影響治療情況。

澳洲《雪梨晨鋒報》22日報導，澳洲向多國尋求難民的醫療轉送協助，而台灣成為唯一一個與澳洲簽訂協議的國家；澳洲政府之所以會把難民送往外國接受治療，是因為要避免難民在澳洲當地醫院接受治療後，有申請續留的機會。澳洲政府至今已至少將5名難民送往台北接受醫治。

據《衛報》報導，澳洲「全國正義計畫」（National Justice Project）人權律師紐豪斯（George Newhouse）透露，難民對於台灣的醫療水準很有信心，稱讚台灣擁有國際水準的醫療體制，但也抱怨和醫療人員有語言上的隔閡，常需透過兩層翻譯才能溝通「把母語翻成英語後，再翻成中文與醫療人員溝通」，很擔心會對治療有所影響。

紐豪斯還指出，澳洲法院日前以台灣缺乏為割除陰蒂女性執行墮胎手術的專業，判決一名難民得送往澳洲接受治療，「台灣缺乏處理此類心理狀況案例，和女性陰蒂切除術有關的心理狀況」。

外交部發言人李憲章今天則說明，澳洲政府與台灣在去年9月間簽定合作備忘錄，根據這份備忘錄，台灣至今已提供10多名急重急症病患完善有效的醫療照護，充分實現「健康無國界」的目標。