南卡州美魔女國會議員候選人 遭69歲女駕駛逆向撞到重傷

47歲的美國南卡羅萊納州共和黨國會議員候選人阿靈頓（Katie Arrington），搭乘友人的汽車時被69歲女駕駛逆向撞擊，導致身受重傷，肇事女駕駛已在車禍中身亡。（路透）

2018-06-24 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅萊納州共和黨國會議員候選人、47歲的阿靈頓（Katie Arrington），在22日晚間搭乘友人駕駛的汽車，於高速公路上被69歲女駕駛逆向撞擊，導致阿靈頓重傷送往醫院進行大手術。

據《路透》報導，當時阿靈頓正要去希爾頓黑德島（Hilton Head），參加一個醫療組織的聚會，孰料卻在查爾斯頓郡（Charleston County）的17號高路公路上發生車禍。

阿靈頓競選陣營指出，她背部骨折並斷了幾根肋骨，大腿的一條主動脈破裂，一部份小腸和結腸需要切除，將進行大手術並預估會住院兩週。

幫阿靈頓開車的友人、59歲的戈夫（Jacqueline Goff）在撞擊後命危仍在救治中，逆向肇事的69歲女駕駛懷特（Helen White）則在車禍中死亡。

阿靈頓競選總部發言人表示，阿靈頓手術後一定會繼續參加國會競選，她決定無論如何都要重回選戰。南卡羅萊納州共和黨參議員史考特（Tim Scott）則說，毫無疑問地阿靈頓會強勢回歸。