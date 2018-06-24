出奇招！巴勒斯坦報復以色列 用保險套做爆炸氣球

巴勒斯坦和以色列在加薩走廊長年對峙。（歐新社）

2018-06-24 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦民眾為了報復以色列政府，日前在加薩走廊使用「火風箏」，飛越邊界燒毀以色列將近1000公頃的農地，最近又傳出，巴勒斯坦人改用保險套製作爆炸氣球，以色列國防軍（IDF）對此高度戒備。

根據《俄羅斯衛星網》報導，巴基斯坦組織哈馬斯組織（Hamas）持續在加薩走廊進行抵抗運動，他們利用地中海的穩定風力來創造戰術，飛行中的爆裂物順著風飄入以色列領土，目前以色列軍方已在推特將這款保險套爆炸氣球的製作過程公開，並在推文中表示，「我們希望這是在開玩笑。」

以色列國防軍也對媒體表示，這些「保險套炸彈」對以色列居民造成嚴重威脅，不得不使用無人機向正在敵對陣營開火。以色列檢察總長門德比（Avichai Mandelblit）補充說，「氣球平時是天真可愛的東西，但如果改成具有攻擊力的氣球，它就是標準的軍事目標。」

報導提到，由於施放這些保險套爆炸氣球的巴勒斯坦人都是兒童，因此以色列軍方表示不會把兒童當成目標，而是針對背後製作武器的成年人。

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