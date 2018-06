出奇招！巴勒斯坦報復以色列 用保險套做爆炸氣球

2018-06-24 11:40

〔即時新聞/綜合報導〕巴勒斯坦民眾為了報復以色列政府,日前在加薩走廊使用「火風箏」,飛越邊界燒毀以色列將近1000公頃的農地,最近又傳出,巴勒斯坦人改用保險套製作爆炸氣球,以色列國防軍(IDF)對此高度戒備。

根據《俄羅斯衛星網》報導,巴基斯坦組織哈馬斯組織(Hamas)持續在加薩走廊進行抵抗運動,他們利用地中海的穩定風力來創造戰術,飛行中的爆裂物順著風飄入以色列領土,目前以色列軍方已在推特將這款保險套爆炸氣球的製作過程公開,並在推文中表示,「我們希望這是在開玩笑。」

以色列國防軍也對媒體表示,這些「保險套炸彈」對以色列居民造成嚴重威脅,不得不使用無人機向正在敵對陣營開火。以色列檢察總長門德比(Avichai Mandelblit)補充說,「氣球平時是天真可愛的東西,但如果改成具有攻擊力的氣球,它就是標準的軍事目標。」

報導提到,由於施放這些保險套爆炸氣球的巴勒斯坦人都是兒童,因此以色列軍方表示不會把兒童當成目標,而是針對背後製作武器的成年人。

Burning condoms. We wish we were joking. pic.twitter.com/AhQ0O2BSgY