強國大媽撿到iPhone 索討萬元報酬不成竟摔壞手機

中國浙江徐姓少女弄丟iPhone 7，1名大媽撿到後索討2000人民幣（約新台幣9322元），沒拿到錢竟直接把手機扔到地上摔壞。iPhone 7示意圖。（路透）

2018-06-24 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕太扯了！中國浙江寧波徐姓少女最近弄丟自己的iPhone 7，1名大媽撿到後索討2000人民幣（約新台幣9322元）當報酬，眼見少女拿不出錢還報警，大媽竟直接把手機扔到地上摔壞。

據《看看新聞》報導，當時少女低聲下氣地懇求對方，希望拿回屬於個人的東西，大媽卻嗆聲「愛要不要，不要拉倒！」徐女百般無奈下希望將價格砍成500人民幣（約新台幣2330元），大媽始終不願接受。

此時徐女友人在旁看不下去，對大媽直說iPhone 7價值高，如果不還可能會涉及非反侵占，大媽竟反駁她是在地上撿的又沒偷，哪有侵占。

徐女友人看到大媽吃了秤砣鐵了心，轉變策略希望對方將心比心想想，「如果您小孩在外面手機丟了怎麼辦？」大媽則回答「也是一樣要給錢！」

徐女一行人發現講理講不通後，轉回懇求的態度，希望大媽行行好，最多就給500人民幣當報酬。但大媽只願意降到1000人民幣（約新台幣4660元）。徐女又採取食物攻勢，買了好吃的楊梅請大媽吃，還是被拒絕。

最後徐姓少女決定報警，大媽見狀直接把iPhone 7用力摔到地上，徐女嚇得連忙跑過去撿起來，但手機螢幕已經破裂了，目前警方正介入調查此案。