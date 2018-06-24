這裡連3天路上都是棺材…老人含淚被繳出5871副棺材

中國江西高安市民眾家中存放的棺木被全部上繳。（圖擷取自網路）

2018-06-24 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西一向有在家中存棺木的習俗，意思是「添壽」，也做為老人未來死後下葬的棺木，中國全力宣導棄土葬改火葬，其中，高安市短短3天內，共收到民眾「主動上繳」的棺材，達到5871副，成為當地官員大力宣揚的「政績」。

《澎湃新聞》報導，在上繳期限的3天內，在高安市轄下的黃沙崗鎮湖田村，路上幾乎都是運送棺木的三輪車，8、90的老人們，把自己存了一輩子的棺木繳出，送到政府手中，一位老人看著搬運工忙著把自己的棺木搬上車，「戀戀不捨地摸了又摸」，這是她好幾年省吃儉用才存到的「棺材本」，但就這樣被搬上車運走。

另位60多歲老人一次上繳她和老伴的兩幅棺材，她說，那是她前年花了約5000元人民幣（約2.3萬台幣）才打造完成，依當地習俗「添壽」的意思。灰埠鎮小港村還有集體存放在祠堂裡的棺木，全部都被移走，每副約3000元人民幣，但當地政府補償2000元人民幣（約9200元台幣），有些差距，但老人們「毫無怨言」。

報導中都是老人讚揚及配合政策，即使自己重金打造的棺木被上繳也「無怨無悔」，還「感謝」政府、大讚生活美好。