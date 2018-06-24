台灣人很愛去！全球旅遊最危險國家榜首居然是...

泰國被英國恩茲利保險公司（Endsleigh）列為全球10大旅遊最危險國家第一名。圖為台北市長柯文哲參觀泰國大理寺。（資料照，北市府提供）

2018-06-24 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕美食、沙灘和陽光，每年吸引35萬台灣人次去旅遊的泰國，竟是全球最危險國家排行第一名！英國恩茲利保險公司（Endsleigh）近日編製公布全球10大旅遊最危險國家，在2017年有將近四分之一的保險理賠是在泰國完成的，因此泰國被列為全球旅遊最危險國家排行榜首。

據《英國快報》報導，英國恩茲利保險公司編製全球10大旅遊最危險國家，其中泰國在2017年有高達23%的保險理賠案，占了該公司理賠總額近四分之一，因此被列為全球旅遊最危險排行榜第一名；而美國與智利則並列第二，各佔保險理賠總額的15%。

被列為全球最危險國家還有西班牙（8%）、德國（8%）、秘魯（8%）、尼泊爾（8%）、法國（7%）、巴西（4%）、巴哈馬（4%）。而法國與西班牙的遊客，常常因遭到扒竊而提出理賠。

但旅遊風險評估也有許多標準，因此保險公司以保險理賠數字來看，只是其中一項表準之一，「有些國家因過於危險而不願承保，那這種國家就不能列入評分統計中」。