出動上萬武警鎮壓 中共鎮江老兵再集結維權

中國鎮江老兵維權遭打，目前，各地老兵都趕往聲援，事件擴大中。（圖擷取自《博聞社》）

2018-06-24 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕壓不住的老兵維權行動，中國繼河南漯河、四川中江等地先後發生老兵維權事件，各地老兵相繼馳援，昨天凌晨，中國鎮江再發生上千退伍軍人維權抗議遭龐大武力鎮壓事件，有老兵及軍眷被打到頭破血流，並被帶到附近一所中學集中控制，有人透過網路發出求救訊息，目前，傳出高達十多個省份的老兵已往鎮江集結，不過，情況不清，因為鎮江當地的所有外對相關資訊全被封鎖。

綜合媒體報導，這次事件起源是有名老兵疑似被官員教唆黑道打傷，引發抗議，當地計程車司機、民眾等接力支持老兵抗爭，也與官方展開對峙，事件持擴大。

一名前往聲援的外地老兵指出，他在本月21日（週四）他從江蘇前往鎮江，但各火車站都拒賣老兵車票，以阻止前往鎮江，高速公路也設置路障、攔截老兵，但是，仍然有大批老兵突破阻線，前往支援，目前到鎮江聲援的老兵來自十多個省份，其中包括四川、湖南、山東、遼寧、江西、廣東以及江蘇等多個地區。

昨天一整天的情況相當混亂，鎮江市政府被數千抗議群包圍，官方在週六凌晨3點多，先出動大批便依警察毆打老兵，接著衝散老兵紮營、毒打老兵、還出動通訊訊號遮罩車，封鎖所有資訊傳遞；一度被武警衝散的老兵，隨後又在市區集結，昨天下午有更多的老兵趕到鎮江，展開支援。

據報導，由於趕往鎮江維權老兵人數眾多，官方展開全國性聯合行動，各地方政府也派人到鎮江，各自抓捕自己轄內的老兵，看到就帶走。

於鎮江老兵維權事件，截至目前，鎮江當局沒有發布官方消息，中國官方媒體集體失聲。