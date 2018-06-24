科技富豪邁克菲：遭人下毒 昏迷兩天

2018-06-24 05:36

〔中央社〕防毒軟體公司邁克菲（McAfee）創辦人、72歲科技富豪邁克菲（John McAfee）指出，由於遭人下毒，整整兩天在醫院不省人事。

邁克菲22日在推特發表兩張他躺在醫院病床的照片，引起輿論熱議。他在推文中首先對粉絲致歉表示，在社群媒體消聲匿跡3天，是因為在北卡羅來納州魏丹特醫學中心（Vidant Medical Center）整整兩天昏迷不省人事，「剛剛才清醒過來」。他指出，遭到「仇家」下毒而住院。

曾爭取代表自由黨（Libertarian Party）參加2016年美國總統大選卻失利的邁克菲，在推文中指出：「不過，我是很難被消滅的，遠遠超乎任何人的想像。我回來了。」

發表照片的同時，這位知名科技大亨也寫道：「敬告對我下手的人，你很快就會了解什麼叫做狂怒。我非常清楚你是誰。你最好趕快消失。」

對於有網友質疑邁克菲所言究竟有多少可信度，他的第二任妻子戴森（Janice Dyson）則在推文回嗆指出：「他沒必要在推特逞英雄。」

她在推文中表示，邁克菲公開批判政府及「三個英文字母的機構」腐敗，結果遭到生命威脅，「晚間新聞沒有報導的事情，並不代表就不存在。」

1945年出生於英國的邁克菲，父親是美國軍人，母親則為英國人。他在1987年創立網路安全公司「邁克菲」（McAfee Associates），1994年離開公司。據估計，邁克菲2007年個人身價高達1億美元。

2017年，邁克菲接受新聞雜誌節目20/20專訪時說，2012年在佛州召妓時，遇到比他年輕37歲的戴森，兩人一見鐘情，2013年便結婚了。（編輯：劉學源）