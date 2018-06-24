辛巴威政治集會驚爆 總統姆南加瓦逃過一劫

2018-06-24 04:00

〔中央社〕辛巴威政治集會今天驚傳爆炸，總統姆南加瓦逃過一劫並誓言，這項懦弱行徑不會讓自從前強人穆加比（Robert Mugabe）遭推翻以來的辛巴威首次大選脫軌。

在軍方罷黜穆加比後上台的姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）表示，爆裂物「在距離我數英寸處引爆，但我的大限未到」。

辛巴威預定7月30日舉行後穆加比時代首次總統大選，75歲的姆南加瓦和40歲的反對黨「民主變革運動」（Movement for Democratic Change）領袖查米薩（Nelson Chamisa）是主要角逐者。

當局未披露爆炸原因等細節，這是姆南加瓦在辛巴威第二大城布拉瓦約（Bulawayo）首次舉行的選舉造勢集會，布拉瓦約是反對勢力大本營，執政辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）自2000年以來從未在此贏得全國大選。

目前尚無團體出面宣稱為爆炸案負責，且今年大選迄今相對平和，與先前幾次大選充斥暴力大相逕庭，先前絕大部分是ZANU-PF的支持者攻擊反對陣營成員。

姆南加瓦說：「截至目前競選活動在自由與和平環境下展開，我們絕不會讓這種懦弱行徑，阻礙我們邁向大選。那僅只是爭取自由過程當中的失敗主義成分，整個國家是和平的。」

姆南加瓦表示，在爆炸中受傷人士包括副總統莫哈迪（Kembo Mohadi）、副總統奇溫加（Constantino Chiwenga）的夫人、環境部長以及國會副議長。

國營「先驅報」（The Herald）報導，數名安全人員也受傷。

國營辛巴威廣播電視台（ZBC）表示，有42人在爆炸中受傷，其中6人重傷。

姆南加瓦已偕同奇溫加前往醫院探視傷者。衛生部長派瑞倫雅瓦（David Parirenyatwa）說，部分傷者腹部重傷。