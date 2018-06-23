馬克宏開電音趴 表演團體太「反傳統」挨轟有辱國格

法國總統馬克宏前天為慶祝音樂節，在愛麗榭宮舉辦電音趴，發送1500張免費票券讓民眾入場觀看演出者。但DJ Kiddy Smile身上穿的T恤，印有「移民的孩子、黑人、男同性戀」字樣，引人批評。（法新社）

2018-06-23 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕每年的6月21日是法國全國的音樂節，法國總統馬克宏突破傳統，在愛麗榭宮（Elysee Palace）舉辦電音趴，但邀請的表演團體較具爭議性，引起法國部分人士批評。

綜合媒體報導，法國總統馬克宏前天為慶祝音樂節，在愛麗榭宮舉辦電音趴，邀請到許多知名DJ演出，並發送1500張免費票券讓民眾入場觀看。

但其中一名演出者DJ Kiddy Smile，身上穿的T恤印有「移民的孩子、黑人、男同性戀」的字樣，且表演團隊都是衣著性感、反傳統的舞者，在法國引起不小的議論。

有部人法國人認為，馬克宏邀請這類型的表演者在如此莊重的愛麗榭宮演出有辱國格，甚至有人援引先前馬克宏曾公開教訓一名中學生，在二戰紀念儀式上稱呼他的暱稱「Manu」，抨擊馬克宏雙重標準。