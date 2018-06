辛巴威總統遭炸彈襲擊 多位政府官員受傷

2018-06-23 22:29

〔即時新聞/綜合報導〕辛巴威總統姆納加瓦(Emmerson Mnangagwa)今日出席政黨集會時,突然遭到爆炸襲擊,總統姆納加瓦並未受傷,但有數名高官受傷。

綜合外電報導,辛巴威總統姆納加瓦今日稍早出席所屬黨派「辛巴威非洲民族聯盟─愛國陣線」(Zanu-PF)的黨內集會時,遭到爆炸攻擊,總統發言人表示,總統並未受傷,但有數名高官因爆炸受傷。

姆納加瓦是辛巴威自1980年獨立之後,首位輪替的總統,在去年11月24日才剛宣誓就任。

Wider view of that explosion. Seems Emmerson Mnangagwa had walked past point of impact when the bomb goes off. Unprecedented security breach in our history #MnangagwaBomb pic.twitter.com/1wxdJTbtqr