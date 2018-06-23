慶祝踢贏德國？ 墨國女球迷場邊狂吻俄國女球迷

2018世界盃足球賽近日在俄羅斯舉行，近日網路也流傳一段影片，內容為兩名分別身穿俄羅斯及墨西哥球衣的女球迷在街上瘋狂熱吻，引發網友瘋傳。（圖擷自推特）

2018-06-23 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕2018世界盃足球賽近日在俄羅斯舉行，各國球迷也紛紛湧入球場或是在電視機前熬夜觀賽，不過近日網路也流傳一段引發關注的影片，內容為兩名分別身穿俄羅斯及墨西哥球衣的女球迷在街上瘋狂熱吻，圍觀民眾則在一旁不斷高聲歡呼。

2018世界盃於6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，不僅賽場上有奪人目光的頂尖球員，場邊也不乏許多吸睛的正妹球迷爭奇鬥豔，其中墨西哥更在首戰爆冷門擊敗世界排名高居第一的德國，讓墨國球迷為之瘋狂。

好巧不巧，近日在網路更有一段墨西哥球迷狂吻俄羅斯球迷的影片，雖然影片拍攝的時間及地點不明，但外傳這支影片是因為墨國球迷對於踢贏德國非常開心，在場邊用這樣的方式來進行慶祝，不過也有人說這是在賽前所拍攝，但不管是哪一種原因，兩位女球迷瘋狂濕吻的短片已引發網友瘋狂點閱及分享。

La pasión mexicana se desborda en Rusia... ???????????? pic.twitter.com/jSiroAl4KF — San Cadilla El Norte （@SancadillaNorte） 2018年6月18日