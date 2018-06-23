男童弄壞400萬元雕塑 母拒賠：他只是個孩子啊！

美國一位5歲男童隨母親參加一場婚禮時，不慎將一件展覽品搞壞，結果保險公司向男童母親索取賠償時，男童母親反質疑為何博物館沒有加設保護措施，並表示付不起賠償金所以拒賠。（圖擷取自YouTube）

2018-06-23 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕他只是個孩子啊！美國一位5歲男童隨母親參加一場婚禮時，不慎將一件展覽品搞壞，結果保險公司向男童母親索取賠償時，男童母親反質疑為何博物館沒有加設保護措施，並表示付不起賠償金所以拒賠。

綜合外電報導，美國這名5歲男童跟著媽媽莎拉（Sarah Goodman）與家人前往堪薩斯州參加一場婚禮，結果男童在舉辦婚禮的社區中心嬉鬧時，竟爬上那裡展出的一件雕塑藝術品，結果藝術品在他的擺弄下摔到地板上造成損壞。

事後該藝術品的保險公司向莎拉寄出一封索賠信，信中稱「依堪薩斯州的法律規定，家長有責任監督未成年子女，男童造成藝術品損害的行為將會視為家長的疏忽」向莎拉索取13萬2000美元（約新台幣400萬元）的賠償。

但莎拉拒絕賠償，她認為這件事只是場意外，莎拉不滿的表示「我的小孩很乖，他只是一個學齡前的可愛小孩」她說，也許他去「擁抱」這個藝術品，但是社區中心也沒有為這個藝術品做出保護的措施。莎拉強調，她並不想貶低這個藝術品的價值，但是她無法賠償。

不過社區中心所在的歐弗蘭帕克市的發言人蕭恩賴利（Sean Reilly）表示，該藝術品是向藝術家借來的，所以不是「永久固定」在展示台上，但這個藝術品並不是「互動式藝術品」；賴利說「我們在那裏也有其他展示品，但我們以前沒有發生問題；我們的孩子沒有爬上去過。」

針對保險公司索賠的問題，賴利不對這件事做出評價，僅表示全部交由保險公司處理；目前藝術品的保險公司正在與莎拉的保險公司磋商，以尋求解決的方案。