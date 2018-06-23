驚悚！亞裔女性遭分屍 被剁成14塊散落曼谷郊區路旁

泰國一名女性被分屍，頭顱被裝進黑色後背包後棄置在草叢。（圖擷自曼谷郵報）

2018-06-23 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕泰國當地時間週五（22日）在首都曼谷郊區的樹叢中，發現一具遭到分屍的屍體，屍體被剁成14塊，裝屍塊的袋子散落一地，初步研判死亡時間已經有4至5天，因為發出惡臭才被發現，當地警方已證實受害者為亞裔女子。

據《曼谷郵報》報導，曼谷當地時間週五晚間10點45分，警方接獲報案，發現屍體的救難組織工作人員表示，他3、4天前在定期會經過的路旁發現一個黑色後背包，但昨天他再次經過時，聞到背包散發著惡臭，他覺得非常怪異，趨前查看，但當他打開背包的時候，赫然發現竟是一顆用紅色毛巾和垃圾袋袋包裹的人頭。

民布里（Min Buri）警方接獲報案後，與法醫到現場勘驗、搜索，週六凌晨，員警在附近草叢中找到分別用肥料袋、塑膠袋包裹的屍塊，總共14塊，目前右臂仍在找尋當中。

袋內除了屍體，還有死者的衣服、毛巾及首飾，衣物被割破，生殖器附近也有刀傷，法醫證實，死者介於30至35歲，是一名亞裔女性。

警方發言人表示，目前正在請各個分局清查，確定最近是否有收到女性失蹤的報案，希望能早日釐清受害女性的身分。