BBC重量級媒體人發文歧視塞內加爾足球隊 引爆網友不滿

英國資深媒體人蘇加暗示塞內加爾該去賣紀念品，而不是到場上踢球。（圖擷自推特）

2018-06-23 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃足球賽正如火如荼的進行中，英國商業巨頭同時也是知名媒體人的蘇加（Lord Alan Sugar），日前在推特上PO出一則歧視西非球隊塞內加爾的照片，引發廣大網友不滿，更造成外交危機，塞內加爾駐英國外交官更上書給外交部，斥責蘇加的「種族主義」做法及「粗俗的偏見」十分不厚道。

綜合外媒報導，塞內加爾日前在H組賽事，以2:1爆冷門踢走波蘭獲得晉級機會，任職於BBC的資深媒體蘇加在推特上PO文寫下：「我讚賞某些來自馬貝拉海灘的傢伙，這些小伙子能擔下眾多任務且足智多謀。」搭配一張塞內加爾球員與包包、太陽眼鏡的合成圖，網友將照片解讀成「黑人就該賣紀念品，踢球只是業餘的」，引爆非議。

塞內加爾政府的體育顧問恩迪亞耶（Ndongo Ndiaye）斥責，人人享有言論自由沒錯，但蘇加的言論十分無知、且已經傷害了塞內加爾的人民，如果我是老闆，對此事件最好的負責方式就是解雇他。但BBC表示不會將蘇加解雇。

此外塞內加爾外交官與英國議員巴特勒（Dawn Butler）都已經遞交相關書信給英國政府表達對此事件的重視，希望相關單位能對蘇加施予懲處。

事件爆發後，蘇加一度堅稱這是自己的「黑色幽默」，不承認錯誤，但在一面倒的聲浪抨擊下，他最終將相關貼文刪除，並試圖親自向塞內加爾足球隊道歉，但遭到拒絕。

蘇加涉足的領域涵蓋政治、媒體、商業，身家預估高達為11.5億英鎊（大約460億台幣），名列英國百名富豪榜，曾經擔任熱刺足球會（Tottenham Hotspur F.C.）主席，推特也有多達547萬人追蹤，影響力十足。