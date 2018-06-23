12歲女童姦殺懸案 32年後兇手落網

2018-06-23 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕法網恢恢！美國華盛頓州1986年3月26日，12歲的少女韋爾奇（Michella Welch）和兩個妹妹到公園玩耍，她上午11時騎自行車回家拿野餐的食物，隨後卻消失無蹤。搜救犬在當天晚間11時發現她被性侵殺害的遺體，但懸案32年始終未破，近來終於靠著DNA比對抓到兇嫌。

據《CNN》報導，韋爾奇當天騎車回家時，妹妹們則跑到附近的大樓裡上廁所，再回到公園繼續玩耍。直到下午2時許她們才發現事情不對勁，因為在野餐地點上看到了姊姊的腳踏車和食物，但四處都沒看到韋爾奇，妹妹們急得通知保母，保母再聯絡母親，母親則連忙報警，但最後卻在公園遊樂區400公尺外找到韋爾奇冰冷的遺體。

警方在現場收集各種證據，但無法鎖定兇嫌。1983年8月，另1名13歲女童巴斯蒂安（Jennifer Bastian）遭到姦殺，當時懷疑是同1個歹徒犯案，因此當地警方組成冷案小組持續追查，多年以來利用DNA在各州和聯邦數據庫中比對，不過始終沒有結果。

到了2016年，警方開始與DNA家族系譜業者合作，終於鎖定一對兄弟，警探在跟監中發現其中1人進入餐廳喝咖啡，過程中多次使用了同1張餐巾紙，離開時把紙巾放到袋子裡揉成一團丟棄，警察趁機撿起這團垃圾，利用餐巾紙的DNA與韋爾奇命案DNA比對，最後鎖定兇嫌就是66歲的哈特曼（Gary Hartman）

在1986年3月26日命案後32年，2018年6月20日警方終於成功逮捕哈特曼。至於少女巴斯蒂安的命案，DNA已證明是他人犯案，警方已在去年逮捕60歲的嫌疑人沃什伯恩（Robert D. Washburn），他目前仍否認犯案。