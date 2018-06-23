毒害陰霾難掃！俄政要司機當街暴斃 倫敦民眾人人自危

警方獲報之初擔心是起毒害事件，派出大量人手封鎖街區並隔離民眾。（路透）

2018-06-23 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯前間諜與其女兒早先在英國遭下毒，引發國際輿論譁然，一名俄羅斯政要人員與妻子日前在倫敦高級區域出席行程時，其司機突然在大庭廣眾下猝死，一度被懷疑遭毒害，當地警方派出大陣仗隔離民眾，並封鎖街區進行調查，初步研判後暫時排除毒害可能。

綜合外媒報導，這起事件發生在週四（21日）下午3點15分許，倫敦市中心梅費爾（Mayfair）的精華地段突然駛入數十輛警車及救護車輛。警方到場後發現，一名駕駛黑色賓士轎車的男子失去意識，倒在一間高檔餐廳外，而該餐廳的服務生正努力對他施行心肺復甦術（CPR），救護人員到場後立即接手急救，不過這名男子最終仍宣告不治。

報導指出，死者是一名俄國政要人員的貼身司機，警方掌握相關人員身分後，懷疑此為一起投毒攻擊，遂派出大量人手封鎖街區，並對附近民眾加以隔離，駕車的民眾則被請下車輛，接受警方詢問。

目擊者透露，警方抵達後立即將附近民眾通通聚集在街上，一一詢問是否有與死者發生接觸，民眾開始對搭乘死者所駕駛車輛的這對夫妻議論紛紛，認為他們事發後頻頻以俄語交談，不免讓人想到前陣子才發生的毒害案。

當局派出的毒物專家隨後也趕到現場，針對死者遺體、所駕駛的車輛及其死前接觸過的民眾進行檢查，惟未發現遭毒害的證據，由於死者體重明顯超重，暫時將死因列為心臟驟停猝死。

另一名目擊者受訪時表示，警方第一時間告訴他們這可能是一起化學攻擊，要曾接觸過死者的人出面受檢，他說，「警方後來改口認定並非投毒攻擊，但現場救護人員曾透露，死者死因或與俄羅斯有關，似乎在暗示投毒的可能」，