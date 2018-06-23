詭！美國76歲男子自殺 警方一查身分發現是8歲男童...

美國76歲老人在自家公寓裡輕生，藉由名字竟查出他的身分是8歲男童。（圖擷自Homa Bash推特）

2018-06-23 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國近來有1件謎案重新受到注意，2002年俄亥俄州克里夫蘭的1位76歲老人，在自家公寓裡輕生一週後才被警方發現，當時遺體已嚴重腐爛無法進行指紋辨識，藉由名字竟查出他的身分是8歲男童，原來他偷走了1945年和父母在車禍過世的男童資料，以小孩的身分活著，而他的真實身分如今終於曝光。

據《CNN》報導，該名長者當年在公寓裡鎖上門窗關掉空調，在日曆上標記當天日期，然後走進浴室自殺。公寓裡有一個裝好旅行物品的手提箱，像是隨時都可以出發，老人的銀行帳戶裡還留有8萬2000美元存款（約新台幣248萬元）。

由於夏天的高溫加上沒有冷氣，因此死者的遺體腐敗很快，警方找到老者的名字是錢德勒三世（Joseph Newton Chandler III），一查之下大驚失色，因為那是個早已死去的8歲男童名字。

此案旋即變成俄亥俄州最懸疑的案子之一，讓調查人員困惑了10多年，有陰謀論者認為他可能是從未落網的黃道十二宮殺手，或者是1971年劫機後取得20萬美元贖金（約新台幣605萬元）隨即跳傘失蹤的D. B. Cooper。

到了2014年，終於有了新進展，調查人員發現長者曾在醫院留下可檢測DNA的身體組織，於是展開一連串的檢測，到了今年3月他們成功找到可能是老者兒子的人，經由DNA比對完全命中，就此終於揭開以8歲男童身分活著的老人秘密。

原來他本名是尼科爾斯（Robert Ivan Nichols），二戰時在海軍服役，1945年他所在的船艦遭到轟炸，因此拿到紫心勳章的殊榮。1964年，他告訴他的妻子他要離開家裡，隨後留下3個孩子和妻子就到全美境內旅遊，從各地寄回許多明信片和信件，但1965年寄來最後1張明信片後就下落不明。

調查人員目前能掌握的是，1978年尼科爾斯獲得了錢德勒三世的出生證明，接下來他在南達科他州利用男童的生日和其父母的姓名，獲得了一張社保卡，並且在俄亥俄州使用錢德勒三世的身份當上電工。

也就是說，1965年失蹤的尼科爾斯，突然在1978年用已故的8歲男童身分重新生活，一直活到了2002年。在這其中可能有某種原因，讓他拋棄過去的身分並且從未聯繫家人，但這個謎題尚未被破解，而1965年至1978年尼科爾斯的行蹤也許能夠提供解答，當局已呼籲若有知情的民眾，可儘快提供資料給調查單位。

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