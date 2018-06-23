拆遷民房受阻 中國政府派反恐特警行刑式槍殺平民

中國上海靜安區去年4月13日展開拆遷，有民眾不願離開家園，和拆遷工人與警察發生了衝突，隨後竟有反恐特警擊斃平民。上海警察示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

2018-06-23 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕慘忍!中國上海市靜安區去年4月13日展開拆遷工程，大學生韓曉峰一家人不願離開家園，和拆遷工人與警察發生了衝突，隨後竟有反恐特警到場，韓曉峰全家4人見狀跪下舉手投降，卻在此時遭到行刑式槍殺，造成1死2傷的憾事。而事後生還的韓曉峰和父母還被起訴「以危險方法危害公共安全」等罪嫌，全案經過外媒追蹤採訪後才赫然曝光。

據《自由亞洲電台》報導，當時的上海市官方說法是，拆遷人員行動時，韓曉峰住家內射出鋼珠傷人，警方獲報到場後也被韓曉峰與父母、舅父等4人攻擊，包括丟擲磚塊、空瓶、潑灑腐蝕性液體，菜刀砍人，並打開天然氣與警察對峙。最後警方只得開槍制伏，韓曉峰與母親被射傷、舅父鞠海良死亡。

韓曉峰與母親接受治療後，和父親一起遭到拘留並起訴，韓曉峰依「以危險方法危害公共安全」的罪行被判處3年有期徒刑，緩刑4年，父母除了該罪嫌之外還被起訴尋釁滋事罪，目前還在羈押中。

然而，官方說法下卻隱藏著真相，1名韓曉峰與鞠海良的直系親屬在接受《自由亞洲電台》廣播節目「不同的聲音」採訪時，透露出了其中黑幕。原來當時開槍的不是普通警察，而是上海反恐特警總隊戰訓支隊四大隊高級警官王俊，這正代表當時的拆遷抵抗已被政府認為是反恐層級的局面。

此外，當時反恐特警持槍進入屋內，韓曉峰全家人都下跪舉手投降，卻遭到特警王俊近距離行刑式地一一開槍、補槍，總共射出10發以上的子彈。

鞠海良被反恐特警槍擊後，並不是當場斃命卻沒有馬上送醫，大約拖了20分鐘後才送往急診室，救治21天後身亡。鞠海良大腿上的槍傷狀況經過專家判斷，可能是被達姆彈所傷，韓曉峰也被同類子彈擊中，傷口過了1年多都還會流膿。

事實上，這樣的悲劇本來可以避免，因為警方並非官方所說的，在拆遷工人報警後才抵達現場，而是本來就在現場準備催淚瓦斯、高壓水柱、橡皮子彈以鎮壓抵抗民眾，因此有許多非殺傷性的武器可以使用，最後中國政府卻派出反恐特警擊斃平民。