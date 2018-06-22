歐盟貿易戰反擊剛生效 川普狠嗆「不解除就再加稅」

2018-06-22 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟對美國的報復性關稅於今日正式生效，美國總統川普稍早發推特警告歐盟，假如不撤銷關稅，他將會針對歐盟出口美國的汽車課20%的關稅。

美國總統川普稍早推文警告歐盟，「假如這些貿易壁壘與障礙不在短時間內解除的話，那麼他將會對歐盟國家的汽車徵收20%的關稅」。

美國不只與中國打貿易戰，對歐盟國家也有額外徵稅，因此歐盟日前宣布將對總價值約32億美元（約新台幣947.2億元）的美國出口商品徵稅，並且表示假如貿易紛爭再度升級，歐盟也已經準備好第2波報復性關稅。