多家航空仍不改台灣名 中官媒氣噗噗：傷害人民感情！

中國要求多家航空公司配合更改台灣名稱，對於還未改名的航空公司，中國官媒一一點名並指責。圖為美國航空。（美聯社）

2018-06-22 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國施壓全球逾44家航空公司在各自的官網上，針對台灣的名稱，要求改成「中國台灣」。原本期限5月25日已過，中國再延長至7月25日，但到現在為止，還是有多家航空公司未配合，對此，中國官媒《新華社》批評，這些公司的不配合，「將傷害中國人民的感情」。

《新華社》今天逐一點名還未配合改名的航空公司，包括美國航空、達美航空、聯合航空三家美國業者、全日空航空、日本航空、韓亞航空、大韓航空、印度航空以及越南航空，表示希望這些航空業者能夠積極響應。文中指責他們賺著中國人的錢，卻做出傷害中國人感情的事。當中日本航空及全日空航空僅僅在官網的簡體中文版將「台灣」改稱「中國台灣」，日文及其它語言官網則維持「台灣」，也讓中國十分不滿。

《環球網》在5月23日的一篇報導中引述了中國航空專家張寶鑫的話，指中國管理部門可能會對那些逾期仍不配合修改名稱的外國航空公司祭出懲罰，像是限制這些航空業者在中國的航權，或是下架各個公司在中國市場上的訂票系統作為報復。