印度NGO誤入排外部落 5名女志工遭擄走輪暴

2018-06-22 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕印度發生一起5名NGO（非政府組織）的女志工在一處部落地區進行宣導活動時，武裝份子擄走並輪暴的事件，印度警方已組織數個隊伍偵查此案。

綜合外電報導，這起事件發生在印度東部（賈坎德邦Jharkhand）的昆蒂縣（Khunti），這5名女志工是當地一個基督教慈善組織的成員，這些女志工與其他共11人的團體在6月19日時原本在當地的一間教會學校表演話劇，以宣導人口販賣的問題，結果有一批至少有5人的當地武裝份子闖入，不但毆打話劇團體的男人還持槍擄走這5名女志工。

她們被帶到叢林裡輪暴，直到3個小時後才被放走；這些受害者被武裝份子要脅若是報警，就要散播施暴的影片，而這案件是知情人士向警方通報才曝光，當地警方獲報後立刻組織3個隊伍負責偵辦這起事件，警方已鎖定部分嫌疑人，並拘捕8名嫌疑犯。

警方表示，這起事件可能是當地支持「部落自治」的支持者所為，他們討厭外來者，並在當地各處豎立告示禁止外來者進入或居住在「他們的領地」。

另外，昆蒂縣也曾是毛派的共產游擊隊盤據的所在地，他們在這裡為了領土的範圍進行了長達數年的武裝衝突。

目前這些受害女子正受到警方的保護，並送到醫院進行檢查，警方將在檢查結果出爐後進行下一步的行動。