暴走族GG了！ 日本警方引進「東瀛戰神」當警車

日本警方最近就將「東瀛戰神」跑車Nissan GT-R R35納入警隊。（圖擷自YouTube）

2018-06-22 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕暴走族小心！日本警方最近將「東瀛戰神」跑車Nissan GT-R R35納入警隊，不只馬力超強，最高時速更可達315km/h，將成為追捕犯人利器。

綜合報導指出，日本栃木縣最近將日產（Nissan）推出的GT-R R35最新警車納入警隊。GT-R R35外號是東瀛戰神，引擎有570hp的最大馬力，從0加速到100km/h更只需要2.7秒、而且最高時速可達315km/h。

由於GT-R R35將成為警車，外型已經被漆成帥氣的黑白相間，而且上面還印有「栃木縣警察」字樣，車頭也加裝了紅色的巡邏燈。未來這台跑車將移交到栃木縣警轄區內的鹿沼機動隊使用，預計會在於北關東自動車道、東北自動車道等地服勤。

值得注意的是，其實擁有最多超跑警車的地方是杜拜，GT-R警車對他們而言只是「基本配備」，杜拜警車車隊還有﻿藍寶堅尼Aventador、Audi R8、Ferrari FF與Porsche 918 Spyder等名貴超跑。

Nissan GT-R R35最高時速可達315km/h。（圖擷自YouTube）