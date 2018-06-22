在倫敦地鐵聲稱持有炸彈 男子遭大批警力圍捕

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦有男子聲稱持有炸彈，警方獲報後不敢大意，派出大量警力將該名男子逮捕。
根據《路透》報導，英國運輸警察表示，一名男子在當地時間週五，於倫敦查令十字車站聲稱自己持有炸彈，嫌犯已遭逮捕，目前正儘速讓車站重新運作。報導中提到，包含武裝警察等大批警力前往案發現場圍捕嫌犯。
英國倫敦恩菲爾德區的地鐵南門站才在19日發生爆炸事件，造成5人受傷，警方判斷與恐供無關。英國目前的恐攻警戒處於二級「嚴重」狀態，有高度可能發生軍事規模攻擊。
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〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦有男子聲稱持有炸彈，警方獲報後不敢大意，派出大量警力將該名男子逮捕。
根據《路透》報導，英國運輸警察表示，一名男子在當地時間週五，於倫敦查令十字車站聲稱自己持有炸彈，嫌犯已遭逮捕，目前正儘速讓車站重新運作。報導中提到，包含武裝警察等大批警力前往案發現場圍捕嫌犯。
英國倫敦恩菲爾德區的地鐵南門站才在19日發生爆炸事件，造成5人受傷，警方判斷與恐供無關。英國目前的恐攻警戒處於二級「嚴重」狀態，有高度可能發生軍事規模攻擊。