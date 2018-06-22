畫面會說話！辯遭寵物狗攻擊 美警竟對9歲女童開槍

涉事員警辯稱，當時遭到寵物狗攻擊才會開槍回擊。（擷取自YouTube）

2018-06-22 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯一名警察日前獲報前往當地民宅處理一起家庭糾紛，沒想到在執勤過程中竟對一名9歲女童開槍，子彈反彈後碎片擊中女童眼睛。他事後辯稱遭對方家中的寵物狗攻擊，才不慎擊傷女童，涉事員警現已被免職，目前全案進入司法程序。

綜合媒體報導，事發於去年12月30日，堪薩斯警方接獲一名婦人報案，指其丈夫手持槍械放入自己口中，員警貝茲（Dexter Betts）趕到現場後發現男子已無武裝並站在屋外，於是便決定入屋進行搜索，確認報案者安危。

當地警方昨天（21日）公布事發當晚貝茲胸前密錄器拍下的執勤影片，畫面顯示，貝茲在報案民眾的家內搜索時，進入一間住有多名兒童與寵物狗的房間，他見狀語帶輕鬆地透過對講機與同僚回報「呼，我這也有一隻狗，呵呵」。

沒想到下一秒狗狗張口吠叫，貝茲當場被嚇個正著，立即取槍對著狗狗與女童近距離連開2槍，子彈雖未命中目標，但碎片卻擊中女童眼睛，痛得她哇哇大叫，就連狗狗也掛彩。

事發後當地警方決議將貝茲免職，他隨後也被控「使用致命武器施加攻擊」的聯邦重罪，目前全案仍在聽證會階段，尚未完成司法判決。

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