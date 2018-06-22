哭泣女童震撼全球 父親出面揭露背後真相...

女童父親瓦雷拉表示，其實母女倆並沒有被拆散，目前一同被收留在美墨邊境。（法新社）

2018-06-22 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普所實施的非法移民「零容忍」政策，雖然因飽受抨擊收回成命，但在《時代》雜誌發布一張非法移民女童與川普的合成照後，引發全球對美國移民政策的高度關注。如今，該名女童的父親受訪解釋，其實女童並沒有和她的母親分開。

這一系列由蓋帝圖像的普立茲獎攝影師摩爾（John Moore）所捕捉到的照片中，呈現出一名來自宏都拉斯，身穿桃紅色外套的女童，在母親受執法人員搜身時放聲哭泣的畫面，不但激發全球對移民的同情，亦成為移民兒童的象徵，《時代》更將女童與川普合成為封面照，震撼全球。

女童父親瓦雷拉（Denis Valera ）接受《路透》電話訪問時表示，她的妻子桑契斯（Sandra Sanchez）在沒有告訴他和家中另外3個孩子的情況下，帶著小女兒離開宏都拉斯科爾特斯港城。瓦雷拉認為，桑契斯是要去找她在美國的家人，尋求改善經濟狀況的機會。

瓦雷拉說，「我的女兒成為了兒童在美國邊境與家人分離的象徵，她或許也觸動了川普總統的心。」瓦雷拉強調，妻子和女兒其實並沒有被拆散，他們一起被收留在美墨邊界的德州麥卡倫，宏都拉斯負外交部長赫瑞茲（Nelly Jerez）也證實了上述說法。

即便如此，瓦雷拉仍坦言，在新聞上看到自己女兒哭泣的樣子，令他感到相當痛心，「任何目睹到這個瞬間的人都會感到心碎」、「就算他們被驅逐出境也沒關係，只要沒有把母女倆分開就好，我也會持續關注接下來發生在他們身上的所有事情。」