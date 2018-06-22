難忘台灣之旅 漫威「黃蜂女」上脫口秀大讚「此生最棒」

伊凡潔琳莉莉日前來台宣傳《蟻人與黃蜂女》，對台讚譽有加。（資料照）

2018-06-22 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕漫威英雄電影《蟻人與黃蜂女》日前來台紅毯造勢，男主角保羅路德、女主角伊凡潔琳莉莉對台讚譽有加，伊凡潔琳莉莉除了在臉書上分享許多台灣行的點點滴滴外，回到美國後，還在脫口秀上大談台灣之旅，直言這趟旅程令她驚艷。

伊凡潔琳莉莉登上美知名脫口秀《吉米基脫口秀》，被問到對台灣之旅有何感想時，伊凡潔琳莉莉直呼「真的太棒了！」強調這是她職業生涯中走過最美妙的一次紅毯，甚至比坎城的紅毯經驗還要好。

伊凡潔琳莉莉還談到了她在台灣品嚐的食物，最讓她印象深刻的，莫過於迪化街的雪王冰淇淋。伊凡潔琳莉說，冰淇淋有多達75種口味，且包含肉鬆、咖哩、辣椒等許多怪異的口味。她強調，肉鬆吃起來的感覺像是「又軟又冰的豬油塞滿你的嘴巴」，吉米基墨問說，「那你有告訴他們這個口味很糟糕嗎？還是妳假裝很喜歡？」她回答，「我當場告訴他們這個糟透了！給我來點芒果冰淇淋！」並大讚芒果冰非常棒。

好萊塢巨星來台普遍留下不錯印象，除了數度造訪的湯姆克魯斯外，休傑克曼先前來台宣傳《羅根》，回美後在節目上大讚訪台經驗，稱粉絲的熱情讓他相當感動，且紅毯即使人潮爆滿，現場仍非常有秩序、安全。