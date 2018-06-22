NASCAR賽車衝撞起火 老爸英勇救子卻面臨大會處罰

英勇的父親衝入賽場內拯救受困車內的兒子，沒想到最終竟被大會處罰。（擷取自Youtube）

2018-06-22 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名NASCAR賽事日前發生賽車起火，賽車手遭困車內事故，由於場面一度危急，賽車手的父親見狀連忙衝進場內將兒子救出，獲現場觀眾起立鼓掌，沒想到事後竟面臨大會處罰。

綜合外媒報導，美國維吉尼亞州南波士頓賽道上週六（16日）舉行NASCAR賽事，年輕賽車手瓊斯（Mike Jones）所駕駛的白色賽車與另一輛紅色賽車在碰撞後失控衝撞賽道邊牆，瓊斯駕駛的賽車在停止前疑似撞破油箱，車頭燃起熊熊大火，還有油料噴濺至地上起火燃燒，情況相當危急。

眼見兒子第一時間並未脫身，疑似卡在車內，瓊斯的父親丁恩（Dean Jones）想也不想立即翻越邊牆衝進場內，搶在工作人員前將兒子救出。瓊斯脫離車體後揮舞雙手示意無恙，而丁恩英勇的行為也獲全場觀眾鼓掌歡呼。

然而，NASCAR大會事後卻將瓊斯的比賽執照沒收，理由是他的父親丁恩「穿著短褲」進入賽道，引發輿論反彈，網友們紛紛留言痛罵說「愚蠢之舉」、「為何要懲罰他，這太荒謬了」、「我打賭這名父親不在乎什麼懲處，他做了該做的事，而且樂意承擔後果」。

不過也有網友認為，兒子留在車內是為了讓滅火系統運作，並不需要父親的援助，但正反雙方都認同一點，那就是這名父親衝進場內拯救身陷火海的兒子，是令人感動的勇敢之舉。

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眼見兒子遭困起火車內，丁恩急忙翻越邊牆衝進場內。（擷取自Youtube）