奇蹟！4歲男童找家人 14樓墜下僅受輕傷

2018-06-22 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名4歲男童，日前不慎從14樓墜下，幸虧墜地過程中先撞上停車場鋅板，男童奇蹟似地只有左手骨折。

《星洲網》報導，日前這名男童的父親因為要工作，將孩子交給自己的兩個弟弟，也就是男童的叔叔照顧。兩名叔叔在男童午睡時，結伴出外買東西吃。沒想到就在他們出門後，男童醒來，跑到陽台想要找人，結果從14樓失足墜落。

報導指出，男童下墜時先撞上3樓停車場鋅版，接著在1樓跌到轎車引擎蓋，幸運地只有左手骨折以及唇部割傷，送醫後男童父親不願為此事報案。