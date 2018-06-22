巨大川普vs.痛哭移民小女童 時代雜誌封面震懾人心

美國知名刊物《時代》雜誌（TIME）雜誌最新公布的封面，以川普的爭議移民政策為主題，圖上巨大的川普，正低頭看著嬌小、痛哭中的非法移民女童。（圖取自《時代》雜誌官網）

2018-06-22 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府的「零容忍」移民政策，導致大量無證移民被強制拆散，引發國際撻伐。美國知名刊物《時代》（TIME）雜誌最新公布的封面，就以這個爭議政策為主題，畫面令人震撼。

綜合外媒報導，《時代》公布的雜誌封面相當簡單明瞭，以大紅色為底，圖上巨大的美國總統川普（Donald Trump），正低頭看著嬌小、痛哭中的非法移民女童。左邊文字寫著，「歡迎來到美國」。

這張封面是《時代》的合成圖，圖中身穿桃紅色外套的小女童，出自於普立茲獎攝影師摩爾（John Moore）的作品。這個來自宏都拉斯2歲女童，因為母親被居留而害怕地放聲痛哭。

摩爾形容，拍攝這張照片對他來說相當「艱難」，他必須「停下來深呼吸一口」，「我想做就是抱住她，但我不能」。

這張照片的影響力衝擊各方，讓各個政治派別紛紛痛批川普的移民政策。面對譴責，川普已在週三簽署行政命令，終止拆散孩童與非法進入美國而被拘留的父母。

這是《時代》7月2日出刊的雜誌封面，那一週剛好會碰到7月4日美國獨立日，即美國國慶日。