老阿伯佯稱摩洛哥總理 換來餐廳高規格禮遇 結局超展開

2018-06-21 23:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名老爹日前打電話去餐廳訂位,但對方告知目前訂位都已經客滿,沒想到這名老爹不死心,過沒多就再次致電,但這次他跟餐廳說他是「摩洛哥總理」,最後不但成功訂位,還獲得超高禮遇,事件曝光後,引發網友廣大迴響。

名為「Ihab」的網友19日,在推特上分享他老爸的超狂行為,他PO出一則影片,並寫說,他爸爸本來打電話去一間餐廳訂位,但餐廳告訴他,已經全部預訂滿了,爸爸掛上電話後,不死心的再打一次,但這次,他稱自己為「摩洛哥總理」。

沒想到神奇的事發生了,餐廳不疑有他立刻接受了訂位,除了給他們全餐廳最好的位置外,主廚還親自拿著盤子請「摩洛哥總理」在上頭簽名,兩人還握手合照。

原PO的爸爸長得雖然不像摩洛哥現任總理奧斯曼尼(Saadeddine Othmani),但與前總理本基蘭(Abdelilah Benkirane)有幾分神似,這也難怪山寨總理出現時,餐廳仍沒有察覺異狀。

事件被瘋狂分享,引來大批網友留言:「我也打了電話給一間餐廳,自稱是瓦甘達的王子」、「到底是有多好吃啦XDDD」、「我覺得滿公平的,這種不公平待遇的餐廳就是要用這種方式」、「我的名字是Kevin Garnett,跟知名NBA球星一模一樣,有一天我訂位出現後,餐廳的人看到是一個50歲頭髮斑白的糟老頭時,他們超失望的,你爸做得比我好很多哈哈哈」、「我他媽超佩服你爸!」。

My dad wanted to make a reservation at a restaurant and they told him that they were completely booked, minutes later he called back claiming to be the prime minister of Morocco..... we got the best table in the place and the chef answer him to sign a plate and take a pic w him???? pic.twitter.com/Yx2hdlK5Zf