老阿伯佯稱摩洛哥總理 換來餐廳高規格禮遇 結局超展開

美國老爹自稱摩洛哥總理，受到高規格禮遇外，還被主廚要求在盤子上簽名。（圖擷自推特）

2018-06-21 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名老爹日前打電話去餐廳訂位，但對方告知目前訂位都已經客滿，沒想到這名老爹不死心，過沒多就再次致電，但這次他跟餐廳說他是「摩洛哥總理」，最後不但成功訂位，還獲得超高禮遇，事件曝光後，引發網友廣大迴響。

名為「Ihab」的網友19日，在推特上分享他老爸的超狂行為，他PO出一則影片，並寫說，他爸爸本來打電話去一間餐廳訂位，但餐廳告訴他，已經全部預訂滿了，爸爸掛上電話後，不死心的再打一次，但這次，他稱自己為「摩洛哥總理」。

沒想到神奇的事發生了，餐廳不疑有他立刻接受了訂位，除了給他們全餐廳最好的位置外，主廚還親自拿著盤子請「摩洛哥總理」在上頭簽名，兩人還握手合照。

原PO的爸爸長得雖然不像摩洛哥現任總理奧斯曼尼（Saadeddine Othmani），但與前總理本基蘭（Abdelilah Benkirane）有幾分神似，這也難怪山寨總理出現時，餐廳仍沒有察覺異狀。

事件被瘋狂分享，引來大批網友留言：「我也打了電話給一間餐廳，自稱是瓦甘達的王子」、「到底是有多好吃啦XDDD」、「我覺得滿公平的，這種不公平待遇的餐廳就是要用這種方式」、「我的名字是Kevin Garnett，跟知名NBA球星一模一樣，有一天我訂位出現後，餐廳的人看到是一個50歲頭髮斑白的糟老頭時，他們超失望的，你爸做得比我好很多哈哈哈」、「我他媽超佩服你爸！」。

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