愛能跨越陰陽！她合法取得已故男友精子 將替他生寶寶

澳洲女子成功取得已故男友的精子使用權，未來成功受孕後就能生下2人的寶寶。（圖擷自Ayla Cresswell臉書）

2018-06-21 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲女子克里斯薇爾（Ayla Cresswell）與男友戴維斯（Joshua Davies）感情穩定，長跑3年並有結婚共識，但戴維斯不幸於2016年自殺身亡，事後女子打官司希望能取得已故男友精子，藉此生下兩人的孩子，昆士蘭最高法院於當地時間週三（20日）判決克里斯薇爾勝訴，取得精子的終身使用權，成為澳洲首例。

綜合外媒報導，現年25歲的克里斯薇爾與已故男友戴維斯交往3年，兩人在交往期間就有結婚共識，並一起存錢將來買了房子後，就能有自己的家庭。

但不幸的是，戴維斯因為深受憂鬱症所苦，在2016年8月自殺身亡，克里斯薇爾頓時失去摯愛，但她仍不放棄2人先前預計共組家庭的約定，向男友父母表示，她想生下戴維斯的孩子，獲得同意後遞出申請，在最高法院法官的批准下，於24小時內將戴維斯的睪丸透過手術摘除後，存放進克里斯薇爾指定的體外人工授精診所中保存。

之後，克里斯薇爾便開始接受一連串測試、心理輔導及各項先決條件的考量，證明自己的決定堅定不移，最終法院將戴維斯的精子歸類為「財產」，而克里斯薇爾能取得此份財產並加以運用，意即生下已故男友的孩子，不再是一件不可能的任務。

法官表示，孩子雖然沒有父親，但他將會有祖父和外祖父的愛護。昆士蘭律師協會副會長波茨（Bill Potts）認為，「判決是一個里程碑，法律需要與時並進，跟上科技和道德觀的改變」。