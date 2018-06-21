英醫院開強藥奪走450多命 梅伊政府致歉

2018-06-21 19:38

〔中央社〕最新報告今天指出，英國一家醫院不當開出強效止痛藥，造成450多人喪生。英國首相梅伊政府為此向受害者家屬致歉。

前利物浦主教瓊斯（James Jones）帶領獨立委員會，調查英國南部哥斯波特市（Gosport）哥斯波特戰爭紀念醫院（Gosport War Memorial Hospital）1989年到2000年死亡案例。

委員會在聲明中說：「委員會以特殊權限掌握到的醫院紀錄顯示，456名患者在院方不當開處方並提供類鴉片藥物後喪命。」

聲明還說，若把消失不見的紀錄列入考量，可能另有200名患者因為院方提供強效藥物的「制度性作法」而喪生。

報告說，醫師巴頓（Dr Jane Barton）必須為醫院中普遍對患者開出此藥負責。

根據委員會，相關文件顯示，1990年代初期曾有多名護理師對二乙醯嗎啡（diamorphine）處方表達疑慮，但他們的警告未受到注意。

委員會說：「改正這項作法的機會已失，患者致死，22年後變得有必要成立委員會調查真相。」

梅伊（Theresa May）稱報告結果「極度令人不安」，並說這些死亡案例對相關家屬造成「難以想像的椎心之痛」。

英國衛生大臣韓特（Jeremy Hunt）表示，這項報告羅列有關當局一連串缺點，並向受害者家屬致歉。

他說：「警方…現在將仔細調查報告中的新資料，然後再確定下一步，尤其現在應否提出刑事指控。」