中國狗肉節「神秘人士」護場 威脅記者：不保證人身安全

中國玉林狗肉節正在進行中。（路透）

2018-06-21 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國玉林狗肉節行之有年，即便每年舉辦時，不管是受動保團體還是國際聲浪譴責，仍無法改變這殘忍的「節慶」與「商機」。為了「維護吃狗肉的權益」，當地更派出神秘團體盯場，除了阻止記者拍攝，更放話「再來不保證你人身安全」，事後更一路騎車尾隨到記者下榻的飯店，行為十分囂張、惡劣，也更讓外界擔憂在這為期10天的「慶典」中，有多少無辜的狗狗會慘遭殺害。

綜合媒體報導，玉林狗肉節今（21）日展開，無可避免在這10天的活動中，成千上萬隻狗會遭受「屠宰」，被製成火鍋、烤肉或更直接一點，放在攤位上任君挑選。縱然有動保團體在狗肉節之前，就拯救出130多隻狗狗，但也沒辦法救出所有命在旦夕的牠們。

香港《蘋果》記者至當地垌口市場採訪時，狗販說狗肉1斤（500公克）人民幣30元（約新台幣140）元，但因為穿著打扮不像本地人，引起狗販警戒心，更遭到防範動保人士的「治安隊」神秘人士跟監、恐嚇，行徑十分囂張。

連續3年參與救狗行動的梁業東說，因為景氣不好，今年賣狗攤販比往年多，至於這些臨時狗肉商家的狗從何而來，四川動保中心創辦人透露「是從別人家偷來殺的」，怒斥行為變態無比。

吃狗肉在某些國家目前仍相當普遍，例如印尼、越南、東帝汶等等，但隨著時代的進步，更多新生代對於保護動物有了基本的道德觀念。

台灣於2017年4月11日立法院三讀通過《動物保護法》修正草案，對於吃貓肉、吃狗肉或其內臟等，違法者將處新台幣5萬元至25萬元以下罰鍰，還要公布姓名、照片以及違法事由，如果限期未改善者，得連續處罰。