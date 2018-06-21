世足賽》輸人不輸陣 正妹球迷場邊競豔（圖輯）

圖為身穿俄羅斯球衣的球迷。（路透）

2018-06-21 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕4年一次的世界杯足球賽於本月14日在俄羅斯登場，許多球迷除了守在電視機前熬夜觀賽，也有許多熱情的球迷盛裝打扮，到球場邊為自己支持的球隊搖旗吶喊，而除了看場上的賽事，現場也有許多令人驚豔的正妹球迷，殺掉一堆場邊攝影師的底片。

世足賽近日正如火如荼進行中，各國球迷紛紛湧入俄羅斯球場，用自己的熱情為自己國家的球隊加油打氣，不過奪人目光可不只賽場上的頂尖球員，場邊也不乏許多吸睛的正妹球迷爭奇鬥豔，讓人看了血脈賁張。

熱情的西班牙球迷張開大幅國旗，臉上也塗上國旗的主色。（路透）

圖為俄羅斯球迷。（法新社）

這名波蘭球迷服裝就以波蘭顏色搭配，還小露香肩、送飛吻。（路透）

世足賽近日正如火如荼進行中，各國球迷紛紛湧入俄羅斯球場，用自己的熱情為自己國家的球隊加油打氣。（路透）

伊朗球迷也不落人後。（路透）

世足賽近日正如火如荼進行中，除了看場上的賽事，現場也有許多令人驚豔的正妹球迷，殺掉一堆場邊攝影師的底片。（路透）

圖為南韓球迷，頭上戴著象徵南韓足球「紅魔鬼」雙角。（路透）

這次世界杯足球賽中國隊沒進32強，場邊仍可看到有球迷手舉中國國旗觀戰。（美聯社）

圖為烏拉圭球迷。（路透）