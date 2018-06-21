中國官方智庫院長 傳6月初訪台密會綠營核心幕僚

2018-06-21 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國在民進黨政府上台後中斷與台灣的官方接觸，媒體指出，這項交流禁令還擴及兩岸智庫往來，但近日有中國外事系統智庫接連密訪台灣，中國國際問題研究院院長戚振宏6月初訪台，曾會晤親綠陣營兩岸學者和我方兩岸決策高層。

《上報》報導，中國國際問題研究院是中國外交部首要智庫，現任院長戚振宏還是中國前駐巴林大使，知情者證實，今年6月初戚振宏與院內少數研究員秘密訪台，與台灣智庫、國策研究院等親綠智庫學者會晤，也拜會了我方兩岸決策高層。

知情者轉述，戚振宏過去與台灣沒有太多接觸，這次訪台是首度與我方決策高層晤談，也是首次與綠營核心兩岸幕僚接觸，應該是想彼此認識一下，雙方在對談中提及各自基本立場，沒有談到太多兩岸關係或外交具體議題。

報導指出，因為隸屬中國外交部的國研院具官方性質，戚振宏此行高度保密，和他接觸的官方背景人士低調避談，連拜會和餐敘的台灣學者也不願正面證實，僅強調對方「也有不能曝光的苦衷」，而且「來的單位也不只那一個」。

《上報》提到，在戚振宏一行人離開後，中國社科院美國研究所所長吳白乙也抵達台灣，訪問了台灣幾所大學的兩岸及國際關係研究機構，包括台灣大學、政大國關中心、中研院等。吳白乙此行也要求一切行程低調保密。