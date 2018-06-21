中資想買軍火企業 英政府以國安為由出手介入

英國政府日前就以國家安全為由，介入中國公司收購一家軍火企業，要求相關單位調查此案。（路透）

2018-06-21 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕對中國收購對國家安全有重要影響的公司的擔憂，已導致世界各地有不少交易案流產。英國政府日前就以國家安全為由，介入中國公司收購一家軍火企業，要求相關單位調查此案。

綜合外媒報導，這筆擬定交易的買家是加德納太空（Gardner Aerospace），這家位於英國德比的供應商去年被賣給中國工業集團旗下公司陝西鍊石有色（Shaanxi Ligeance Mineral Resources）。

加德納太空提出以4400萬英鎊（約17億新台幣）的價格收購競爭對手北方航天（Northern Aerospace）。北方航天為英國皇家空軍和美國空軍製造飛機機翼的部分零件和一系列無人機。

週日，英國政府以國家安全為由，介入這筆交易，要求英國競爭和市場管理局（Competition and Markets Authority）進行調查。該部門計劃在7月13日前提交相關報告。

英國商業部在聲明中表示，在完成有關國家安全的檢測程序之前，不會讓收購程序繼續，「這是我們以前多次遵循的法定程序，為的是確保擬定的出售交易，對國家安全的影響得到充分的評估和解釋。」

一名英國政府內部人士透露，他們擔心，當中國無法通過盜取而得到外國技術的時候，會選擇用收購的方式。消息人士還擔心，如果收購成功，中國將可能提升擊落英國及美國飛機的能力。