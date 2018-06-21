又漏氣了！中國製世足用球頻破裂 球員怒一腳踢開

本屆世界盃足球賽頻頻出現足球在比賽中漏氣的狀況。（路透）

2018-06-21 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃賽程才剛進入小組賽第二輪，不料再度出現世足用球漏氣狀況，這不是本屆首度出現，而是第4次發生比賽途中足球漏氣情形，令當時正進行攻勢的沙烏地阿拉伯球員被迫暫停，球員怒把洩氣足球一腳踢開。

綜合媒體報導，本屆世足賽官方指定用球為Adidas的「Telstar 18」，是致敬1970年的墨西哥世界盃的「Telstar」，「Telstar」是首款由黑白嵌面組成的足球，從此之後成為足球的經典造型，除了球體只用6片合成皮就能以膠黏合，不用線縫外，還在球內內嵌NFC晶片，能與智慧型手機互動。

不過本屆世足賽僅僅才比完20場，就發生1起足球在比賽中漏氣的狀況，在法國與澳洲的比賽中，上半場第28分鐘，澳洲後衛搶斷球後，就發現球漏氣，向裁判示意換顆球，僅過5分鐘，法國獲得角球機會時，法國球員發現球又出問題了，又再換一顆。

下一場的阿根廷與冰島對戰，也出現了類似的情況，比賽才開始3分鐘多，阿根廷球星梅西就發現了正在使用的足球出現問題，直接向場邊的球童示意更換新球。

在小組賽第二輪，比賽用球漏氣狀況再度發生，沙烏地阿拉伯與烏拉圭的賽事中，下半場第58分鐘時，落後1分的沙烏地阿拉伯發動快速反擊，當球帶過半場後，雙方球員同時發現球漏氣，裁判立刻鳴哨暫停比賽，令沙烏地阿拉伯浪費了一個絕佳的進攻機會，沙國球員怒把謝氣球一腳踢得老遠。

有球評認為，這次俄羅斯世界杯第2輪比賽才進行不久，就連續出現足球破裂的狀況，在世界足壇特別是世界杯賽場實屬罕見，讓人不禁懷疑專用球的品質問題；另有媒體報導，比賽時足球這麼頻繁的漏氣，可能與製造商脫離不了關係，但也不能排除賽前沒有把足球打滿氣的可能性。

據了解本屆世足指定用球是由中國東莞一家專門生產比賽用球的工廠所製，日前有媒體報導該工廠運用智能產線，一顆球只需花費3分鐘就能製成，效率提高10倍。