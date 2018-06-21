英國王室又一歷史性突破！今夏舉辦首個王室同性婚禮

繼上月19日英國王子哈利與美國女星梅根完婚後，英國王室又將出現一個歷史性的突破，舉辦一場史無前例的同性婚禮。（歐新社）

2018-06-21 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕繼上月19日英國王子哈利與美國女星梅根（Meghan Markle）完婚後，英國王室又將出現一個歷史性的突破，將替英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的表弟蒙巴頓爵士（Lord Mountbatten）舉辦一場史無前例的同性婚禮。

綜合英國媒體報導，繼美國女星梅根與哈利王子結婚，成為王室的首位混血成員後，英國王室又將出現突破性的一步，準備舉行一場史無前例的同性婚禮，前年宣布成為英國王室第一位公開出櫃的英國女王伊莉莎白二世表弟蒙巴頓爵士，將在今年夏天與他的同性愛人柯益爾（James Coyle）結婚，不過婚禮規模不大，應為一簡單溫馨的私人婚禮。

現年55歲的蒙巴頓爵士，曾結過婚，育有3名女兒，2016年與前妻離婚後，宣布自己的性向，他表示，過去對性向曾有過掙扎，現在能公開談論此事「對自己是一大進步」，雖然不清楚有多少王室成員會出席這場同性婚禮，但蒙巴頓表示所有人都接受了柯益爾，而他前妻也會出席婚禮，還將在婚禮中陪爵士走一段路，然後把他交給柯益爾。