美退出聯合國人權理事會 外媒：中國恐乘虛而入

美國正式退出聯合國人權理事會，美駐聯合國大使海利點名中國等國家，對人權理事會中有這些遭控侵犯人權的國家感到悲哀。（路透）

2018-06-21 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國19日正式退出聯合國人權理事會，其中一項理由，是該理事會讓中國、古巴等侵犯人權的國家成為會員，外媒分析指，美國退出人權理事會的舉動，製造了一個中國可能填補的真空，將嚴重影響該組織正常運作。

美國駐聯合國大使海利與國務卿龐皮歐19日共同宣布退出聯合國人權理事會的消息，批評人權理事會專注在對付、鬥爭以色列，罔顧部分成員國長期踐踏人權的事實。海利更點名中國等國家，對人權理事會中有這些遭控侵犯人權的國家感到悲哀。

《美國之音》分析指出，美國在2019年的3年任期到來前就提前退出，將破壞理事會的工作，並為中國打開大門，讓中國在人權理事會失去美國這樣中流砥柱的情況下引導該組織的走向。

人權觀察組織聯合國部主任夏邦奴（Louis Charbonneau）表示，從某方面來看，美國退出理事會的舉動，可能已經代表將理事會的鑰匙交給中國與沙烏地阿拉伯這種國家，而這不會是好事。他說，中國在某些方面確實很有影響力，常常影響各國決策。

歐洲外交關係委員會研究員，聯合國事務分析人員戈文（Richard Gowan）則認為，過去在人權議題上，中國已透過人權理事會推動以中國政權為中心的做法，如今美國主動退出理事會，中國將發現通往權力中心的路是條康莊大道。

針對美國退出聯合國人權理事會一事，中國外交部發言人耿爽昨天在例行記者會表示，對美國的決定感到遺憾，強調未來中國將持續與各界合作，「透過具有建設性對話、協調，為全球人權的健全發展貢獻一己之力。」