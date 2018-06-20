「民粹主義不能解決問題」 教宗批川普移民政策

教宗方濟各（Pope Francis）首度開腔批評川普政府的移民政策，指出「民粹主義不能解決問題」。（法新社）

2018-06-20 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府對無證移民實施「零容忍」（zero tolerance）政策，導致近2000個家庭非法入境時被拆散，孩童被迫與父母分開。教宗方濟各（Pope Francis）首度開腔批評，指出「民粹主義不能解決問題」。

《路透》20日報導，方濟各17日受訪時表示，他支持美國主教最近對分離非法移民家庭的聲明。這份聲明痛斥川普拆散家庭的做法，「違背了天主教價值觀和不道德」。方濟各說，「這並不容易，但民粹主義並不是解決問題的方法」。

針對義大利民粹政府日前關閉港口，拒絕讓載有600位移民的船隻停靠。方濟各說，像歐洲這樣的高齡化社會，正面臨「人口大寒冬（a great demographic winter）」，更需要移民進入國內，他認為，如果沒有移民，歐洲將會變得空蕩。

方濟各認為，「你不能拒絕他人到達，必須接受他們、幫助他們、照顧他們、陪伴他們，然後看看如何安置他們」。

他說，有一些政府正在研究移民問題，「人們必須以最好的方式解決這個問題，但製造妄想猜忌並非對策」。他再度強調，「民粹主義不能解決問題，解決問題的辦法是接受、學習、謹慎」。