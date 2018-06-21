涉計畫劇毒生物炸彈恐攻 突尼西亞男遭德警逮捕

德國警方20日表示，當局破獲一起「生物攻擊」的恐攻未遂案，拘捕了一名突尼西亞裔的嫌犯，並發現製造生物武器的毒物與炸彈材料。（法新社）

2018-06-21 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕德國警方20日表示，當局破獲一起「生物攻擊」的恐攻未遂案，拘捕了一名突尼西亞裔的嫌犯，並發現製造生物武器的毒物與炸彈材料。

綜合外電報導，德國警方突擊隊在6月12日衝進突尼西亞裔的男子塞夫．阿拉（Sief Allah H.）位在科隆的住家，當場查獲致命毒物「蓖麻毒素」和製造炸彈的材料，而阿拉也遭警方拘捕。

「蓖麻毒素」由蓖麻子加工而成，比氰化物致命逾6000倍，且目前沒有解藥，早在一戰期間美國就將「蓖麻毒素」當作潛在的生化武器，不過從來沒有使用過；而該物質也受《禁止化學武器公約（CWC）》的限制。

德國聯邦刑事警察局長穆恩克（Holger Muench）表示，嫌犯已經做出了非常具體的準備行動，並計畫發動生物炸彈攻擊。

他指出，警方早在幾個月前就注意這名嫌犯，而後來美國CIA也提供了他曾網購了1000粒蓖麻子，成為了警方的關鍵證據；穆恩克指出，各種極端伊斯蘭主義的組織在網路上公布了許多如何將「蓖麻毒素」製成武器的製作說明，「很顯然，他是遵循這些說明製造炸彈」。

穆恩克表示，經過這次破獲生物武器攻擊案後，當局不排除將「生物武器」加入監控的項目之一。檢方指控嫌犯「強烈涉嫌蓄意製造生物武器」，但還不十分清楚他是否積極策畫攻擊。