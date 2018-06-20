加拿大娛樂用大麻合法了 七大工業國「頭香」

支持大麻合法化的加拿大民眾，2016年4月在渥太華國會山莊前揮舞一面印有大麻葉的旗幟。（法新社）

2018-06-20 22:52

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華19日報導〕加拿大參議院19日以52票贊成、29票反對，通過娛樂用大麻合法案，成為七大工業國集團第一個將娛樂用大麻合法化的國家。法案可望於本週內獲得加拿大總督批准，正式成為法律，之後杜魯道（Justin Trudeau）政府可自行決定法律生效日期。法律生效後，加拿大可在零售點購買有政府發給執照的生產商種植的大麻，並可在公共場所攜帶30克以下的乾大麻。

這項法案規定，購買和吸食大麻的最低法定年齡是18歲，但不同省分的規定也不同，有些省分的法定年齡為19歲，因此，合法持有大麻的年齡是19歲。向未成年人出售大麻是刑事罪，將面臨最高14年刑期。

加拿大在1923年將吸食大麻視為犯法行為，到了2001年開始開放醫療用途的大麻，允許醫生可為病患開立大麻處方。此後，加國各個城市有權決定是否發放大麻銷售店的執照，不同城市視市民是否支持藥用大麻，有不同的大麻店政策。

例如，溫哥華市對大麻店的態度開放，已有80幾家大麻店，但只有一橋之隔、華裔人口超過一半的列治文市（Richmond），迄今仍因市民反對，而未批准任何一家藥用大麻店。而在溫哥華華埠的中華文化中心大樓，之前店面出租時不慎租給一間大麻店，發現後馬上下達逐客令，不讓大麻店「污染」中華文化。全加國約有350家合法藥用大麻店，多倫多在不久前以114間店的數量超越溫哥華。

加拿大眾議院去年11月以200票對82票通過娛樂用大麻合法案，後來在參議院審查時對法案提出40幾項修改建議，並重回眾議院表決。杜魯道政府接受其中20幾項建議，法案於眾議院再次表決通過，19日也在參議院通過，完成開放大麻的國會立法程序。

加國政府將在決定娛樂用大麻法律生效日期後，給予各省及市政府8週到12週時間，建立新的大麻銷售市場，一些省分早已有配合娛樂用大麻合法銷售的準備。根據法律，只有省政府才能配銷大麻，大麻店必須向政府取得牌照才能營業，唯一進貨來源即是省政府。卑詩省未來唯一一家娛樂用大麻網路銷售店，也將由省政府經營。

在溫哥華的一些大麻店，雖然名為銷售藥用大麻，事實上早已偷跑，例如銷售大麻蛋糕，也有義大利餐廳推出大麻口味的披薩，一些外國觀光客在溫哥華旅行時，已嚐過大麻蛋糕或披薩的滋味。

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