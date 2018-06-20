搭飛機發訊歧視黑人乘客…印度女被請下機 再遭公司停職

2018-06-20 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕26歲的印度女子牡德麗（Alochna Moodley）15日乘坐南非廉價航空，透過手機訊息用歧視性字詞向朋友告知自己身旁2名乘客都是黑人，行徑被發現後遭請下飛機，現在就連她任職的公司都無法容忍歧視，將她停職調查。

綜合外媒報導，牡德麗當時搭乘庫魯拉（Kulula）航空，在飛機起飛前，用侮辱性字眼傳訊告知朋友自己坐在2名黑人中間，被其中1名黑人女子馬布菈（Solumuzi Mabuza）無意間瞥見，詢問牡德麗為何要用冒犯黑人？卻被牡德麗反問憑什麼可以妨害秘密！

馬布菈將此事告訴機組員，機長當下決定折返跑道，請地勤人員護送牡德麗下機，她於南非米德蘭城（Midrand）任職的日商速睦喜（SMC）南非分公司得知後，19日在臉書貼文指出，公司對於各種形式歧視都是零容忍，目前已將牡德麗停職，並進行紀律調查。

南非人權委員會（SAHRC）說，「受到這起事件影響的任何人，都歡迎向委員會提出申訴」，發言人蓋爾．史密斯（Gail Smith）說，「委員會有義務對有侵犯人權之事證，採取法律行動」；庫魯拉航空發言人威廉．斯莫克（William Smook）則指出，公司可以證實這起事件，庫魯拉航空同樣不允許各種歧視。

日商速睦喜（SMC）南非分公司臉書全文