澳洲智庫民調「可信賴的世界領導人」 川普排在...

澳洲智庫針對「可信賴的世界領導人」的調查結果顯示，澳洲人最信賴英國首相梅伊，而美國總統川普（圖）的排名甚至比中國國家主席習近平還要低。（路透）

2018-06-20 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲智庫針對「可信賴的外國」和「可信賴的世界領導人」的調查結果顯示，澳洲人最信賴英國和英國首相梅伊（Theresa May），而美國總統川普（Donald Trump）的排名甚至比中國國家主席習近平還要低。

《共同社》報導，澳洲獨立智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）這項民調訪問了1200人，今（20）日公布的調查結果顯示，在「可信賴的外國」中，英國位居第 1，第2名是日本，第3名以下依序為法國、印度、美國、中國。

在「可信賴的世界領導人」中，英相梅伊排在榜首，其次是日本首相安倍晉三，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）排在第3名，接著是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi），川普排在第7名。

報導指出，對川普感到不滿的人佔了70%，雖然川普人氣不佳，但澳洲人仍持續支持澳洲與美國維持穩固的同盟關係。認為與美國同盟關係重要的人有76%，雖比去年減少1%，但基本上持平。

針對近年在澳洲影響力增加的中國，「是經濟夥伴還是軍事威脅」，有82%回答前者。不過，有72%受訪者認為「政府過度批准來自中國的投資」，比2014年大增16%。