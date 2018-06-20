神啊！救救我！頻傳槍殺 菲國神職人員想攜槍自保

菲律賓在近半年內發生了多起針對天主教神職人員的殺人事件，這也讓不少神職人員決定要攜械自衛，菲律賓警方表示，目前有超過200的神職人員申請允許合法配槍自衛。圖為遇害神父尼洛追悼晚會。（美聯社）

2018-06-20 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓在近半年內發生了多起針對天主教神職人員的殺人事件，這也讓不少神職人員決定要攜械自衛，菲律賓警方表示，目前有超過200的神職人員申請允許合法配槍自衛。

綜合外媒報導，6月10日，43歲的神父尼洛（Richmond Nilo）在菲律賓新埃西哈省大城加巴那統市（Cabanatuan）的教堂內主持彌撒時，遭歹徒闖入連開4槍當場身亡；去年12月4日72歲馬塞利托·帕斯（Marcelito Paez）神父遇害，今年4月29日37歲馬克·文圖拉（Mark Ventura）神父也遭不幸，這已是第三起神父被殺的案件。

雖然警方強調這3起案件彼此無關，否認外傳「菲律賓的天主教神父遭到攻擊」，但警方已組織一個特別小組負責偵辦這些案件；當地媒體報導，馬塞利托·帕斯曾推動當局釋放某政治犯，並保護這位政治犯的家人；而馬克·文圖拉致力反對當地礦產的開採，結果這兩人雙雙遇害。

菲律賓警察總署（PNP）的首長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）表示，警方已經收到246件神職人員申請合法攜帶槍械，其中有188人是神父，而58人為牧師跟傳道者。

他表示，警方願意為這些神職人員提供培訓，增加他們對於武器的熟練度。

菲律賓天主教的最高機構「菲律賓天主教主教會議」（CBCP）的主席巴葉斯（Romulo Valles）公開呼籲警方應「立即採取行動逮捕這些無法無天的殺人犯」，他也反對神職人員配槍的舉動「我強烈反對神職人員的武裝行動，我們的工作並非總是處在危險的處境，讓我們只做推動和平的行動。」